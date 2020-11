Quest’anno la festa liturgica di Santa Lucia, una festa molto sentita non solo dai rocchesi, ma da tutto il popolo dell’agro-nolano, la si svolgerà in parrocchia e cioè nella Parrocchia San Giovanni Battista e non nella Chiesa sulla collina ononima. Questo a causa del covid 19.

La Statua di Santa Lucia la si può gia venerare, giù in parrocchia, fino al 21 Dicembre 2020.

