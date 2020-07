ROCCARAINOLA. Ieri le fiamme nell’isola ecologica. “Sirignano: tra breve sapremo se è stato un incendio doloso o fortuito”

Nel pomeriggio di ieri le fiamme sono divampate all’interno dell’isola ecologica del Comune di Roccarainola. Una nube nera ha invaso il territorio circostante creando notevoli disagi ai residenti in prossimità del deposito rifiuti. Dopo poche ore, spento l’incendio, si è provveduto a ripristinare il tutto e a bonificare l’area. Resta solo da capire come e in che modo si è scatenato l’incendio, o vvero se è stata l’azione dolosa i qualche sprovveduto oppure un semplice caso fortuito. Dalle telecamere posizionate nell’area del deposito si potrebbe conoscere il motivo dell’incendio. A tale proposito, il presidente del Consiglio Comunale di Roccarainola, avv. Giovanni Sirignano, ha dichiarato: “Fortunatamente le telecamere erano attive e entro domani verrà verificato se si è trattato di un incendio doloso”.

