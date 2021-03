ROCCARAINOLA. Il Covid strappa alla sua terra la signora Felicia AURIEMMA. Il ricordo della comunità

In questo duro anno il Covid-19 ha portato via con se’ tante anime e oggi ha colpito l’intera comunità di Roccarainola, lasciando un vuoto nel cuore di tutti noi e strappando alla sua terra la signora Felicia Auriemma di soli 69 anni. L’intera comunità di Roccarainola si stringe intorno alla famiglia Auriemma- De Riggi per la perdita della cara Felicia. “La ricorderemo sempre con grande affetto per le sue battute e per la risata contagiosa. Da sempre donna di grande fede e umile con tutti”. I funerali in forma strettamente riservata si terranno venerdì mattina nel cimitero comunale.

