ROCCARAINOLA. Il Museo Civico “Luigi D’Avanzo” presenta: “La Cultura non si ferma”,

Il Museo Civico “Luigi D’Avanzo” – con il Patrocinio del Comune di Roccarainola – organizza l’evento, fruibile esclusivamente in modalità online, dal titolo “La Cultura non si ferma”.

Si tratta di appuntamenti con diversi Artisti che, nell’arco temporale 15 aprile-1 giugno, intratterranno i visitatori della pagina Facebook del Museo Civico fornendo diversi contributi.

“Si tratta di un primo appuntamento – ci comunica il Presidente Carmine Centrella – legato anche alle restrizioni Covid-19, ma non solo. È una fase sperimentale che potrebbe consentire, anche in un futuro senza limitazioni legate all’emergenza sanitaria, di poter “produrre” eventi. L’obiettivo è riuscire a realizzare anche appuntamenti in diretta in modo da consentire ai visitatori “virtuali” di interagire con gli Artisti. Per questa prima fase, desidero ringraziare Antonella Carbone, Michele D’Avanzo, Tiziana Stasi, Gennaro Caliendo, Stefania Guarracino, Luigi Simonetti, Bartolomeo Di Giovanni, Raffaella De Stefano, Federico Natale e Lina D’Avanzo per la disponibilità e la sensibilità dimostrata”.

L’evento sarà fruibile a partire da mercoledì 15 aprile collegandosi alla pagina Facebook del Museo al seguente link:

https://www.facebook.com/MuseoCivicoLuigiDAvanzo/

