ROCCARAINOLA- La Morte di don Alfonso Pisciotta nel ricordo di don Vincenzo Ragone

La prematura e inaspettata morte del carissimo don Alfonso Pisciotta mi ha sconvolto. Ma lo voglio ricordare cosi: prete innamorato di Dio e della Chiesa Diocesana. Un sacerdote secondo il cuore di Dio. Un sacerdote paterno e pieno di zelo apostolico. Grazie don Alfonso per la tua testimonianza e per il bene che hai fatto alla nostra amata chiesa nolana. Grazie perché il 13 settembre 1995 mi accogliesti in Seminario e mi aiutarti a scorgere i semi di vocazione che Dio aveva seminato in me. Grazie perché da prete mi hai accompagnato come vicario del vescovo il 23 ottobre 2011 a Roccarainola presentandosi come parroco. Grazie per il bene l affetto la stima che mi hai voluto. Che tu possa ora celebrare nel paradiso la liturgia divina.

Don Vincenzo Ragone

adsense – Responsive – Post Articolo