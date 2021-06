ROCCARAINOLA. L’amministrazione comunale sposa il progetto dell’associazione “Autismo in Movimento”: “GIVE AUTISM A CHANGE”.

La proposta formulata dall’Associazione “Autismo in movimento” per la Regione Campania tesa a ricevere la solidarietà del Comune di Roccarainola e l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma comunale ai fini dell’iniziativa “GIVE AUTISM A CHANGE”, è stata accolta dall’amministrazione di Roccarainola. L’iniziativa finalizzata all’inclusione di coloro affetti da tale patologia, consiste nello stabilire un giorno della settimana ed in una fascia oraria determinata, in cui le attività commerciali presenti sul territorio del Comune di Roccarainola siano disposte a ricevere le persone affetto da questo disturbo rendendo l’ambiente dell’esercizio commerciale meno stressante e più consono per loro.

All’uopo, l’Associazione propone di stabilire, ad esempio, che dalle ore 14:00 alle ore 17:00 del primo giovedì di ogni mese vengano abbassate le luci, eliminata la musica e ogni suono, tra cui quello degli annunci degli altoparlanti ed il segnale acustico alle casse, il segnale di turno, allo scopo di creare un ambiente meno stressante per i clienti sensorialmente più sensibili e di dare la possibilità a queste famiglie accompagnate da coloro che hanno questo disturbo di avere la priorità alla cassa.

Davvero un’iniziativa lodevole e che andrebbe estesa anche in altri comuni.

