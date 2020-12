ROCCARAINOLA. L’ultimo dell’anno, al termine della Santa Messa omaggio ai defunti da Covid

La comunità parrocchiale di San Giovanni Battista in Roccarainola (Na), presieduta dal parroco don Vincenzo Ragone, per ricordare tutte le vittime di quest’anno, e in modo particolare quelli deceduti per il Covid 19, al termine della Celebrazione Eucaristica di fine anno del 31 dicembre 2020 che inizierà alle 17,30, sul sagrato della Chiesa lancerà al cielo un palloncino bianco. Sarà un omaggio ai defunti che non ci sono più, e a tutti gli operatori sanitari morti sul campo in questo duro anno segnato dalla pandemia.

adsense – Responsive – Post Articolo