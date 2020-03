ROCCARAINOLA. Positivo al Covid-19 il dottor Nicola Marrone. Il sindaco: “Chi ha avuto contatti avverta le autorità sanitarie”

Caso di Coronavirus a Roccarainola, a risultare contagiato il dottor Nicola Marrone, medico Asl presso la struttura di Gargani. Il primo cittadino del comune del nolano ha pubblicato il seguente comunicato: “Carissimi concittadini, da poco ho avuto conferma che il dottore Nicola MARRONE, medico presso la struttura ASL di Gargani è risultato positivo al test del COVID-19.

Chiunque abbia avuto contatti il dott. MARRONE, per la sua professione di medico e non, dal primo marzo ad oggi, DOVRÀ CONTATTARE IMMEDIATAMENTE le autorità sanitarie per le misure del caso. Al dottore va tutta la nostra solidarietà. Il Sindaco Giuseppe Russo”.

adsense – Responsive – Post Articolo