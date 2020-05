ROCCARAINOLA. Scaricano sacchi con rifiuti speciali e fanno perdere le loro tracce. Indagini in corso

Nel pomeriggio odierno, di sabato 30 maggio 2020, a Roccarainola in località via Madonna del Pianto, zona di campagna, sono stati abbandonati 14 grossi sacchi contenente materiali speciali, da un automezzo che poi si è allontanato indisturbato. La segnalazione è giunta da alcuni residenti che hanno notato il cumulo di sacchi e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri Forestali di Roccarainola e i responsabili dell’Anpac per classificare il tipo di materiale trovato. Dopo i rilievi, l’area è stata interdetta e immediatamente sono iniziate le indagini per tentare di identificare i responsabili dell’ennesimo inquinamento ambientale perpetrato ad un’area non nuova a questo tipo di azioni criminali.

