ROCCARAINOLA. Si festeggia Sant’Agnello lunedì 14 dicembre

A Gargani di Roccarainola presso il Santuario di Sant’ Agnello Abate, lunedì 14 Dicembre 2020

si svolgerà la Solennità di Sant’ Agnello Abate. Celebrazioni Eucaristiche ogni ora e Mezza.

Al mattino: ore 04.00, 05.30, 07.00, 08.30, 10.00, 11.30

Di pomeriggio: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00.

Per tutti coloro che purtroppo per qualche motivo non potranno partecipare alle Celebrazioni Eucaristiche potranno partecipare dalle proprie abitazioni la Celebrazione Eucaristica delle ore 11.30 del mattino Celebrata da S.E. Mons. Francesco Marino Vescovo di Nola che sarà trasmessa sia sulla pagina Facebook del Santuario che su Videonola canale 88 del digitale terrestre.

