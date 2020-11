ROCCARAINOLA. Solenni festeggiamenti in onore di Santa Lucia V.e.M. Il programma

Carissimi, stiamo vivendo un tempo di prova e di preoccupazione riguardo il presente e il futuro. Questo virus è entrato prepotentemente nella nostra quotidianità e ci ha obbligati a rivedere i tempi del lavoro, delle amicizie, delle celebrazioni. Insomma ha rivoluzionato tutta la nostra vita e non sappiamo fin dove ci porterà e per quanto tempo. Ci fidiamo delle indicazioni che ci provengono dal Governo e dagli organi sanitari preposti, ma nello stesso tempo manifestiamo con la nostra fede che “il Signore ci guiderà sempre”. Per questo motivo non possiamo fare la processione per il paese, né tantomeno possiamo organizzare il banchetto in Chiesa con gli oggettini sacri. Ci saranno solo le immaginette della Santa su un tavolino accanto ai candelabri delle luci votive davanti a Santa Lucia. Le norme del Governo e le norme dei nostri Vescovi della Campania ce lo impediscono. Vogliamo comunque onorare la Vergine e Martire Lucia con le celebrazioni solo religiose IN PARROCCHIA E NON NELLA CHIESA SU LA COLLINA . Don Vincenzo Ragone

Per evitare assembramenti, la Statua di Santa Lucia la si potrà venerare già dal prossimo 13 Novembre fino al 21 Dicembre 2020 in Parrocchia.

Il programma è in allegato



adsense – Responsive – Post Articolo