ROCCARAINOLA. “L’appetito vien leggendo”, incontro letterario con il food writer Pasquale Iorio

Il Museo Civico “Luigi D’Avanzo” e la Pro Loco di Roccarainola, con il Patrocinio del Comune di Roccarainola – Settore Cultura, organizzano un incontro letterario per presentare: “L’appetito vien leggendo”.



Una interessante serata culturale in compagnia del Dott. Pasquale Iorio, il food writer che ha dato vita ad un nuovo modo di fare narrativa “a parole contate”. Si presenterà il suo originale libro “Le Cinquantine, storie di gusto in 50 parole” fatto di racconti lunghi “solo” 50 parole in cui i protagonisti, i personaggi e le ambientazioni ruotano intorno al mondo del cibo. Insomma, un tiramisù letterario da gustare fino all’ultima sillaba.

La presentazione avverrà nella suggestiva cornice della Cappella della SS. Concezione – Museo delle Arti Sacre. Mena Sirignano dialogherà con l’Autore mentre le letture saranno a cura dell’attore Gennaro Caliendo.

Saluti istituzionali:

Giuseppe Russo (Sindaco di Roccarainola);

Giovanni Sirignano (Delegato alla Cultura); Orlando De Luca (Delegato alla Pro Loco);

Felice Romano (Presidente della Pro Loco);

Carmine Centrella (Presidente del Museo Civico).

La manifestazione si svolgerà sabato 1 febbraio alle ore 17:00 presso la Cappella della SS. Concezione – Museo delle Arti Sacre, in Piazza San Giovanni in Roccarainola.