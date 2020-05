Rogo di rifiuti speciali, arrestato 56enne grazie alle videoriprese

In data odierna, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale del Gruppo Forestale di Napoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di una persona di anni 56, residente in Torre dei Greco (Na), per reato di combustione illecita di x rifiuti speciali.

L’attività investigativa, condotta dallo scorso mese di febbraio con l’ausilio di videoriprese e servizi di osservazione, controllo e pedinamento, ha consentito delineare un grave quadro indiziario nei confronti dell’indagato ritenuto l’autore di due roghi di rifiuti speciali costituiti da scarti tessili, parti di carrozzeria e tappezzeria auto, plastica, pneumatici fuori uso, scarti di falegnameria, legno, carta e cartoni, guaine, rifiuti provenienti da demolizioni e vari rifiuti domestici – abbandonati o comunque depositati in maniera incontrollata sul territorio del comune di Afragola (Na).

L’operazione odierna si inserisce nell’ambito delle attività della Procura della Repubblica di Napoli Nord a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

