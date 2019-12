Roma, due ragazze investite e uccise a Ponte Milvio. Tempesta di vento nella notte

Due ragazze sono morte dopo essere state investite nella zona di Ponte Milvio, cuore della movida romana. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’incidente. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale e il 118. Il conducente, che si è fermato per soccorrerle, è stato preso in consegna dalla Polizia. Al momento dell’incidente le due giovani stavano attraversando Corso Francia, una strada a scorrimento veloce a due passi da Ponte Milvio, luogo di ritrovo usuale dei giovani il sabato sera. La strada era bagnata dalla pioggia che è scesa copiosa sulla città già da ieri sera.

adsense – Responsive – Post Articolo