Condotta adduttrice di 600 millimetri in panne a Candida. Erogazione sospesa nei comuni di AVELLINO (Serbatoio Pennini e Picarelli); MONTEFORTE,MERCOGLIANO; MUGNANO DEL CARDINALE; OSPEDALETTO D’ALPINOLO; PIETRASTORNINA; QUADRELLE; SIRIGNANO; SUMMONTE; SANT’ANGELO A SCALA; ROCCABASCERANA.

I lavori sono in corso. Il normale ripristino dell’erogazione idrica è previsto per domani. Problemi anche ad Ariano Irpino per un guasto a impianto di Solopaca.

