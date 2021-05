Sabato 22 maggio: premiazione del Premio FITALIA 2020

La pandemia ci restituisce la tanto attesa conclusione di un caposaldo della FITA, il Premio FITALIA 2020. Quando tutto sembrava destinato ad essere accantonato per lo stop alle manifestazioni, ecco che le difficoltà aguzzano l’ingegno. E’ così che nasce il successo dell’edizione speciale Anno 2020, che può considerarsi il vero e consacrato rilancio di questo storico Premio, che taglia il traguardo con la considerevole cifra di 106 spettacoli partecipanti.

Nato e cresciuto con la Festa Nazionale del Teatro, rinnovato nel 2018, oggi rappresenta l’evento nazionale aperto a tutte le compagnie e soprattutto lo specchio artistico italiano sui diversi generi teatrali. Questa edizione si è presentata con una novità, perché si è arricchita della categoria “premio social”, ossia un premio del pubblico che ha potuto visionare gli spettacoli sul sito www.fitateatro.eu (ancora visionabili per chi non avesse modo di farlo prima) ed esprimere il proprio voto in modo aperto e trasparente sulla pagina facebook FITA. Qui la sorpresa al premio l’ha fatta il pubblico stesso, con un fiume di voti: ben oltre 4200 espressioni di voti unici che hanno dato ulteriore entusiasmo a questa edizione ed all’atteso esito.

Al riguardo, il Direttore Artistico Mauro Pierfederici, afferma “un’edizione felicissima questa del 2020, che si avvia alle battute finali, perché anche se in periodo di pandemia, ha riscontrato lo stesso un grande successo di partecipazione; ciò ha dato anche un bel da fare alla Commissione della Giuria tecnica, di cui ho fatto parte e che ringrazio per lo scrupoloso lavoro svolto”.

La sospirata premiazione avverrà il prossimo sabato 22 maggio, dal Museo dell’Attore di Genova, con un ospite d’eccezione: l’attore Enrico Bonavera, l’Arlecchino ufficiale del Piccolo di Milano. La manifestazione si svolgerà in assenza di pubblico, nel rispetto di tutti i dispositivi dettati dalla normativa e sarà trasmessa online su www.fita.tv (oltre che sulla pagina facebook FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori).

Entusiasta il Presidente FITA, avv. Carmelo Pace, che dichiara “sono molto contento per la grande partecipazione delle compagnie, del lavoro svolto da tutta la squadra di lavoro e arrivi ora l’attesa premiazione, con la ripartenza del teatro. Un bel segnale per tutti coloro che non aspettano altro che riprendere a far teatro e la FITA apre le danze con la consegna di questo ambito premio, al suo 33° anno di vita”.

Alle ore 21.00, in diretta streaming su:

www.fita.tv

www.facebook.com/fitateatro

