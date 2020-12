Sabrina e Michele ce l’hanno fatta dopo il terribile incidente stradale.

È stata dimessa ieri mattina dall’Unitá operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, Sabrina, la 20enne di Monteforte Irpino ricoverata in gravissime condizioni dallo scorso 2 settembre, in seguito a un incidente stradale. La giovane è stata trasferita in un centro di riabilitazione della provincia. Lascerà domani l’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione anche Michele, il 21enne di Avellino che guidava la moto al momento dell’impatto con un camion. Il giovane, che purtroppo ha dovuto subire l’amputazione di una gamba, sarà trasferito nell’Unità operativa di Chirurgia Vascolare.

