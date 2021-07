Salerno. Il giovane scrittore Alfonso Maria Di Somma vince il premio letterario “La Piazzetta”.

Nella splendida cornice dei giardini di Villa Carrara in Salerno, l’8 luglio si è tenuta la ventiduesima edizione del concorso internazionale letterario – artistico “La Piazzetta”.

Il posto più alto del podio è stato conquistato dal giovane scrittore cavese Alfonso Maria Di Somma con un’operetta morale di stampo leopardiano dal titolo “DALLA LUNA ALLA TERRA”.

L’opera del giovane autore, ambientata ai tempi del Coronavirus, è una struggente lettera che la Luna, da sempre guardiana dell’umana gente, scrive all’uomo nel momento più buio della battaglia contro il male sconosciuto.

Il giovane artista tratteggia con sapienti pennellate la storia umana attraverso lo sguardo affettuoso di un’osservatrice speciale, la luna, che da sempre e per sempre lo veglia amorevolmente.

La Luna pur non risparmiando biasimi, confessa “è difficile amarvi ma impossibile odiarvi: com’è possibile che la stessa specie abbia scritto “L’infinito” e sganciato la bomba atomica? La stessa mano che ha scritto la Bibbia ha lasciato la penna e premuto il grilletto”. Domande veramente inquietanti che attraverso la penna del giovane scrittore giungono al lettore di questa appassionata riflessione che l’astro regala.

La Luna invita l’uomo ad una grande meditazione circa il suo ruolo nel creato e si congeda affidando ai primi raggi del sole sue parole. La motivazione della giuria per l’opera premiata è stata molto lusinghiera “Con un linguaggio apparentemente dialogico, ma carico di riferimenti culturali e di sfumature poetiche, inventando un’operetta morale, quasi di stampo leopardiano, che tocca tematiche di stimolante realismo che vanno dall’attualità storica e sociale alla condizione esistenziale dell’uomo, lo scrittore coinvolge la mente e il cuore del lettore con la sua talentuosa capacità di generare liriche riflessioni e filosofiche emozioni.”

Una passione, quella del giovane cavese per la cultura, che lo accompagna sin dall’infanzia e che inizia a dare i primi frutti: con il “diploma d’onore” del “Certamen Taciteum” presso la Scuola Militare Nunziatella nel 2018, passando per le vittorie del concorso “Le parole sono ponti” di Cava de’ Tirreni, del concorso internazionale letterario-artistico “La Piazzetta” di Salerno e “Città delle Rose” di Paestum, fino al primo posto nella graduatoria di merito alla fase regionale delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche, risultato che gli ha consentito la partecipazione all’ottava edizione nazionale del 2019. Nello stesso anno inizia a scrivere per l’emergente pagina di divulgazione culturale “Cultura in Rete” come curatore della rubrica di Letteratura e social media manager, oltre ad inaugurare collaborazioni editoriali con la casa editrice Aletti Editore.

