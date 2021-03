Salvatore Alaia : il doveroso ringraziamento agli operatori sanitari.

A margine del dibattito che si è aperto in questi giorni sulle politiche e strategie vaccinali attuate e da attuare sul territorio Vallo Lauro-Baianese, mi preme formulare una riflessione che investe l’intero corpo sociale che nella sua complessità, nonostante una prospettiva difficile, in prima linea, con grande dignità e senso di responsabilità sta contribuendo in termini di prevenzione a contribuire a rendere efficienti ed efficaci i punti vaccinali di Moschiano e di Mugnano del Cardinale. Un atto di solidarietà che vede impegnati in prima linea, medici, infermieri, personale sanitario, polizia municipale, protezione civile che in forma sinergica al di là delle parole stanno dimostrando un grande senso di professionalità. In tutto questo, senza fare torto a nessuno, volevo in particolare ringraziare gli operatori del Punto Alfa – Emergenza 118 ( Federica Capriglione, Cristina Cacchio, Antonio Aprano, Giovanni Bucciero, Carmine D’Andria) che coordinati da Aniello Della Pietra e sotto l’egida del responsabile Felice Castaldo, in un’ottica di partecipazione professionale, stanno contribuendo a raggiungere finalità di interesse collettivo. Queste le dichiarazioni dell’ex Sindaco di Sperone il Dott. Salvatore Alaia che ha sempre avuto a cuore le sorti dei cittadini di una realtà meravigliosa come quella del Vallo di Lauro- Baianese.

