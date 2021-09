Salvatore ALAIA: O.T.D , si spera in una soluzione finale.

Un grido di speranza quello urlato dall’ex Sindaco di Sperone il Dott. Salvatore Alaia che in merito alla questione della stabilizzazione degli operai idraulici forestali a tempo determinato si dichiara , finalmente, fiducioso per una vicenda che da oltre un decennio tra varie vicissitudini non è ancora approdata ad una soluzione finale. Ma questa volta, dopo aver osservato per alcuni mesi un silenzio tombale , torna alla carica con la determinazione di sempre, sapendo in cuor suo, che in un lasso di tempo breve arriverà la tanta sospirata stabilizzazione. Sia chiaro, dichiara Alaia, non voglio creare false aspettative, ma sono convinto che è giunto il momento di mettere la parola fine ad una vicenda annosa che vede coinvolti gli O.T.D che tanto hanno fatto per la tutela e la salvaguardia dei nostri territori. Oggi, come non mai, ci sono tutte le condizioni e le disponibilità finanziarie necessarie affinchè il Governatore della Regione Campania, Enzo DE Luca, faccia un passo avanti per consentire al presidente della Comunità Montana Vallo Lauro- Baianese , Domenico Biancardi,ad attuare tutte le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato degli idraulici forestali.. Quello di Salvatore Alaia, oltre ad essere un auspicio, rappresenta il coronamento di una battaglia che negli anni è stata portata avanti nella consapevolezza che ,prima o poi, sarebbe arrivata la giusta decisione per il bene di intere realtà territoriali.

