Salvini a spasso per Roma con la fidanzata in piena emergenza Coronavirus

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato immortalato in uno scatto che lo vede passeggiare tranquillamente per le strade di Roma, mano nella mano con la propria compagnia, in piena emergenza Coronavirus.

“E’ inaudito che, dopo tutti gli sforzi che vengono profusi per trasmettere ai cittadini l’importanza di rispettare le normative di sicurezza per contrastare questa epidemia, un leader di un partito se ne vada in giro tranquillamente per la Capitale come se nulla fosse, dando un pessimo esempio a tutti.

I personaggi pubblici e politici dovrebbero essere i primi a rispettare le regole. Purtroppo per alcuni vale sempre il detto “Fate quel che dico non quel che faccio” – ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

