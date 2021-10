SAN GENNARO VESUVIANO. Domenica 17 ottobre la 1ª pedalata Sangennarese

È partito il conto alla rovescia per la prima edizione della Pedalata Sangennarese, organizzata dall’Associazione Amici per San Gennaro Vesuviano, in collaborazione con il gruppo ciclistico ‘The Riders’. La manifestazione si terrà nella mattinata di domenica 17 ottobre e gode del patrocinio morale del Comune di San Gennaro Vesuviano.

«Riproponiamo un evento che altri hanno organizzato con successo in passato e che rievoca piacevoli ricordi in quanti, allora bambini, l’hanno vissuto. – afferma il professore Domenico Catapano, presidente dell’Associazione Amici per San Gennaro Vesuviano – Per domenica, abbiamo pensato ad una manifestazione non agonistica per far trascorrere una piacevole mattinata alle famiglie del nostro paese, con genitori e figli che – in sella ad una bicicletta – potranno godersi una passeggiata in giro per alcune delle principali strade cittadine».

Il ritrovo in piazza Margherita è previsto per le 8:30, quando saranno avviate le procedure di iscrizione alla Pedalata, che dovrebbe scattare per le 10. Ai partecipanti saranno riservati simpatici gadgets, quindi l’organizzazione darà lo start percorrendo – nell’ordine – i tratti urbani di via Ferrovia, via Roma, via Ottaviano, via Musiello, via Cozzolino, via Napoli, via Nuova Saviano, via Afragolesi, via Giugliani (dove è prevista una sosta di ristoro), via Campioni, via Nola, fino a ritornare in piazza Margherita.

«Seguirà una cerimonia di premiazione – aggiunge il presidente Catapano – per omaggiare il partecipante più giovane, quello più anziano, oltre che la famiglia più numerosa che avrà preso parte alla Pedalata».

E non è tutto, perché – sempre in piazza Margherita – grazie alla collaborazione gentilmente offerta dalla palestra ‘Fit Village’ di Biagio Nunziata e dal gruppo ciclistico ‘The Riders’ guidato da Mimmo La Marca, saranno svolte a beneficio dei presenti delle dimostrazioni di Spinning e di Rullo Bike, incentivando così la pratica sportiva a 360 gradi, invogliando in special modo i giovani a seguirla per godere sempre di ottima salute.

«Ringrazio di cuore per il sostegno ricevuto l’Amministrazione Comunale, nelle persone del sindaco Antonio Russo e del vice sindaco Carmine Castaldo Tuccillo, lo Chalet Florian per la sponsorizzazione e tutti coloro che contribuiranno alla buona riuscita della manifestazione. Ricordo – conclude Catapano – a chi volesse iscriversi in anticipo, velocizzando le procedure di adesione, che è possibile scaricare la relativa modulistica, sia per i Minori che per gli Adulti, sulla nostra pagina Facebook, dove sarà possibile anche visionare e sottoscrivere il regolamento (per i Minori dovranno farlo i genitori o i relativi accompagnatori Adulti) che disciplina l’intero svolgimento della manifestazione».

La prima edizione della ‘Pedalata Sangennarese’, che vedrà impegnati volontari della Protezione Civile, delle Guardie Ambientali ed agenti della Polizia Locale, oltre che un servizio Ambulanza al seguito dei partecipanti, si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid.

