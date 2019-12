SAN GENNARO VESUVIANO. Il Comitato Civico “Insieme si può” offre servizio raccolta olii esausti

Il Comitato civico senza scopo di lucro “Insieme Si Può” nasce a San Gennaro Vesuviano dall’amore e dal rispetto per l’ambiente di un gruppo di giovani cittadini, attualmente impegnati in una campagna di sensibilizzazione sulle “Buone regole della raccolta differenziata”, che si sta svolgendo, con viva compartecipazione della cittadinanza tutta e della numerosa comunità bengalese presente sul territorio comunale, tutte le domeniche di dicembre, in Piazza R. Margherita, presso il gazebo informativo allestito nello spazio antistante il Comune.

Domenica 5 Gennaio 2020, il Comitato sarà nuovamente in Piazza R. Margherita e, in collaborazione con “Papa Ecologia”, offrirà un sevizio gratuito di raccolta degli OLI ESAUSTI DA CUCINA, anche in considerazione dell’ abbondante utilizzo che ne viene fatto, come da tradizione, durante le Festività Natalizie.

Vi aspettiamo numerosi per aiutarvi a smaltire i residui di olio dei vostri manicaretti natalizi e per continuare a giocare con i vostri bambini al QUIZ “DOVE LO BUTTO?”. In cambio, per voi, oltre ai nostri gadget, ci sarà in omaggio mezzo chilo di pasta per ogni litro di olio versato.

