San Gennaro Vesuviano – Successo per la raccolta dell’olio esaustisto

Il direttivo del comitato ringrazia quanti stamattina hanno contribuito alla raccolta dell’olio esausto. “Il nostro lavoro come comitato ha un fine comune ossia quello di sensibilizzare il cittadino sangennarese ad una giusta e corretta raccolta! Pertanto ringraziamo tutte le persone che in queste domeniche sono state presenti. Il comitato civico #InsiemeSiPuò è APOLITICO, non ha colori politici né etnie, non fa distinzione né di razza né di sesso, ma ama il proprio paese e per il suo bene continuerà a svolgere il suo lavoro sul territorio! Buona Epifania a tutti!”

adsense – Responsive – Post Articolo