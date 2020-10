SAN GIUSEPPE VESUVIANO: Carabinieri denunciano 47enne. nel suo store 850 mascherine non conformi

I carabinieri della Stazione di San Giuseppe Vesuviano, nell’ambito di una serie di controlli disposti dal Comando Provinciale di Napoli a tutela della salute pubblica, hanno sequestrato 850 mascherine chirurgiche, prive di qualsivoglia marchio e attestazione di conformità ai parametri previsti dalle norme vigenti. Il sequestro in un supermercato della periferia cittadina dove il titolare – un 47enne di origini cinesi – aveva esposto la merce per la libera vendita.

Per l’imprenditore una denuncia in stato di libertà.

adsense – Responsive – Post Articolo