SAN MARTINO V. C.. Al via i laboratori con il Progetto “WalkTogether”.

Grazie al Progetto Walk Together, nato – tra l’altro – dalla sinergia tra SANNIOIRPINIA LAB APS, APS PRO LOCO SAN MARTINO VALLE CAUDINA e l’ICS CARLO DEL BALZO DI SAN MARTINO V.C., oggi sono stati consegnati alla Dirigente Scolastica – prof.ssa Maria Pia Farese – il kit individuale per costruire uno scenario presepiale che sarà distribuito agli alunni della scuola primaria partecipanti al laboratorio “ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE CAMPANO: ARTE PRESEPIALE”.

Le attività, dato il persistere dell’emergenza epidemiologica, si svolgeranno in modalità WebConference a partire da giovedì 03 dicembre , grazie ad esperti di lavorazioni artistico – artigianali e alla consolidata esperienza dell’evento “Il Presepe nel Presepe” organizzato nell’ambito della manifestazione “Illumina la Notte” dall’APS PRO LOCO SAN MARTINO VALLE CAUDINA.

Quest’anno ci prepariamo a vivere la magia del Natale, in un modo diverso – spiegano in una nota il Presidente di SannioIrpinia Lab APS e il Presidente dell’APS PRO LOCO SAN MARTINO VALLE CAUDINA – ma anche felice, lasciando ai bimbi la loro festa. Diverso, ma questo non vuol dire che non sarà felice.

In una nota del Dirigente Scolastico – prof.ssa Maria Pia Farese – sarà un Natale diverso ma comunque sentito, la prima festività natalizia sotto la morsa del Covid-19 e della pandemia in corso. Sarà un Natale sentito perché porta con sé la speranza che l’ospite indesiderato, il virus, possa nel 2021 allentarsi, e ognuno nutrirà il desiderio che un domani sarà solo un brutto ricordo.

In questo periodo di attesa, dunque, le mura domestiche ma anche la scuola diventano un nido accogliente, pieno di luci, colori e decorazioni natalizie. Il bambino percepisce la festa che sta per arrivare nella sua stessa attesa e per questo il periodo che precede il Natale è considerato importantissimo per lui.

