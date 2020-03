SAN MARTINO VALLA CAUDINA (AV) – Sorpreso dai carabinieri in possesso di cocaina: scatta la segnalazione quale assuntore.

Nel pomeriggio di ieri la pattuglia della Stazione di San Martino Valle Caudina, impegnata per verificare l’attuazione del decreto del Governo in materia del contenimento della diffusione del Coronavirus, ha proceduto al controllo di un’auto con a bordo due uomini e due donne.

L’anomalo atteggiamento manifestato dai predetti ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento. E all’esito della perquisizione personale e veicolare, all’interno di un pacchetto di sigarette che aveva uno di loro, i Carabinieri hanno rinvenuto un grammo di cocaina: per tale motivo, è scattata nei suoi confronti la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

Tutti e quattro sono stati inoltre denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, poiché ritenuti responsabili del reato di cui all’articolo 650 del Codice Penale, per avere violato le prescrizioni di pubblica sicurezza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’emergenza in atto.

La droga è stata sottoposta a sequestro.

