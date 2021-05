SAN MARTINO VALLE CAUDINA. Anziano aggredito in strada da squilibrato. Arrestato dopo una notte di ricerche

Nella serata di ieri, un 88enne di San Martino Valle Caudina è stato soccorso dal 118 e ricoverato con prognosi riservata all’ospedale “Fate Bene Fratelli” di Benevento.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, l’anziano, senza alcun apparente motivo, sarebbe stato aggredito in strada e colpito al volto da una bombola di gas scagliatagli da un giovane, suo vicino.

All’esito di ininterrotte ricerche, alle prime luci dell’alba i militari della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno rintracciato l’aggressore che girovagava in stato confusionario.

Denunciato in stato di libertà, dovrà ora rispondere del reato di “Tentato omicidio”.

