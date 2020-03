SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV) – Viola le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria: 35enne in carcere.

Si sono riaperte le porte del carcere di Avellino per un 35enne, già detenuto agli arresti domiciliari a San Martino Valle Caudina.

Il provvedimento di sostituzione della citata misura, emesso dal Tribunale di Avellino, è scaturito a seguito dell’illecita condotta posta in essere dall’uomo, in violazione agli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria: la puntuale refertazione da parte dei Carabinieri hanno fatto scattare l’emissione del provvedimento, risultando palese sia la volontà trasgressiva sia la noncuranza per le disposizioni impartite.

Successivamente alla notifica del provvedimento, il 35enne è stato tradotto alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

