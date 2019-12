SAN MARTINO VALLE CAUDINA. Beneficenza e intrattenimento, con “Illumina la notte” è già Natale

“Illumina la notte” al passo con… il meteo. A causa delle avverse condizioni atmosferiche, tutti gli eventi previsti per domani, sabato 21 dicembre, sono rinviati a lunedì 23 dicembre con orari invariati. Saranno comunque aperti al pubblico con la loro proposta gastronomica, tutte le attività presenti sul territorio.

Gli appuntamenti della rassegna riprendono quindi domenica, con l’esibizione dei ragazzi della Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Martino Vescovo presso la Sala Unicef, alle ore 19,00. In serata il Palazzo Ducale apre le porte al “Galà in rosso”, una cena di beneficenza organizzata dal gruppo Marta, che avrà inizio alle ore 20,30. Lunedì 23 Dicembre, i bambini tornano protagonisti con il Laboratorio di lettura “Illumina il futuro …. Con le storie di Nati per leggere Campania”. Un incontro di lettura per i piccoli fino ai 6 anni di età, a cura dell’Associazione “Condividiamo”, in programma alle ore 17, presso la Scuola primaria “Nicola Abate”.

A seguire in piazza Europa –“Arriva la slitta di babbo Natale”, un momento di intrattenimento curato dall’associazione “Arca” di Santa Maria a Vico. Ma le sorprese non finiscono qui. Subito dopo, nella stessa piazza, “Babbo Natale incontra i bambini”, evento realizzato dall’associazione “Piazza Europa” in collaborazione con la ludoteca “Il Pifferaio Magico”, in cui i più piccoli verranno coccolati con doni, zucchero filato e pop-corn.

Alle ore 18, presentazione presso la Sala Consiliare del calendario “San Martino del ‘900… storie di uomini” a cura dell’associazione “La Piazzetta”.

La serata prosegue con l’apertura degli stand “Mercatini natalizi” e della “Vetrina del Gusto” con l’immancabile degustazione dei prodotti della filiera enogastronomica locale, in collaborazione con l’Associazione IrpiniaMood. L’appuntamento è alle ore 17, presso corso Vittorio Emanuele.

Nella serata della vigilia di Natale, tutti i cittadini, nelle piazze delle contrade potranno gioire del calore del “Palio dei Catuozzi”, a cura della Proloco, a partire dalle ore 23.

