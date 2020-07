SAN PAOLO BEL SITO. Adesione alla lista di Barone sindaco da parte di alcuni membri dell’attuale gruppo di opposizione: “ANDRA’ TUTTO BENE IL NOSTRO IMPEGNO PER IL FUTURO DEL PAESE!”

Cari elettori, cari concittadini, i sottoscritti membri o sostenitori del Gruppo Uniti per San Paolo rivolgono a voi un appello: quello di sostenerci in una nuova fase politica.

ANDRA’ TUTTO BENE, per mesi ce lo siamo detti!

Infatti, innanzi a grandi problemi, noi italiani e, soprattutto, noi Sanpaolesi, siamo portati a guardare “il sole oltre le nuvole”…ma sempre con realismo e con onestà. Non ci arrendiamo all’ovvio né ci consegniamo, immobili, alle circostanze. Insomma, non subiamo ma creiamo il nostro destino.

Noi, infatti, non intendiamo rinunciare a dare il nostro contributo al nostro amato paese. Riteniamo, infatti, che sia giunto anzi il momento, dopo tanti anni, di pacificare il paese: destra, sinistra, centro in passato sono stati elementi divisori.

Siamo certi che il candidato sindaco Raffaele Barone abbia le caratteristiche adatte per andare oltre i vari schieramenti, le varie anime che hanno diviso e dividono il paese.

La nostra Comunità è chiamata ad una assunzione seria di responsabilità: basta con le vecchie liturgie delle “firme per far cadere il Sindaco”…sempre e solo a pochi momenti da nuove elezioni!!!

C’è qualcosa di nuovo e più serio nell’aria per consegnarsi al vecchio modo di fare politica!!!

Con questo manifesto-appello abbiamo il dovere di essere chiari, per rispetto a voi e a noi stessi, innanzitutto:

1) aderiamo al progetto proposto dalla Lista UNITI PER IL BEL SITO con Raffaele Barone candidato sindaco, non rinnegando certo le critiche che abbiamo fatto in passato all’attuale maggioranza, di cui diversi componenti sostengono lo schieramento opposto!

2) se è stato impossibile fare una lista per un cambiamento ex novo, meglio scendere in campo per un cambiamento progressivo, su cui ci impegniamo pubblicamente e a cuivogliamo dare il nostro fattivo contributo!

Adesso è un’altra storia! Ce la metteremo tutta pergovernare con gli altri candidati nuovi, entrati con noi in questo progetto diverso. Ci impegneremo al massimo concretamente, con umiltà nella consapevolezza di far bene, per incidere nelle scelte per il futuro del Bel Sito. Stare a guardare, con i tanti problemi da risolvere, non serve né a noi, né a voi che in passato ci avete dato fiducia ed onorati con il vostro consenso .

Si ha bisogno di nuovi progetti e, soprattutto, di nuovi orizzonti amministrativi: di serietà e coraggio….insomma di andare oltre a tutto quello che abbiamo visto sino ad ora!!!

Fiduciosi nel vostro sostegno che vi chiediamo fin d’ora sul nostro impegno, ci candideremo nella lista UNITI PER IL BEL SITO con Raffaele Barone candidato sindaco.

Alla fine, giudice ultimo delle azioni degli amministratori sarà, come sempre, il popolo di San Paolo!!!

Gennaro Panico

Benedetto Cava

Mario Lanzaro

