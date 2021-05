SAN PAOLO BEL SITO. Donna 33 enne morta carbonizzata in incendio della casa

È successo nel tardo pomeriggio di ieri, 5 maggio, a San Paolo Belsito: fumo e fiamme hanno attirato l’attenzione dei cittadini, che hanno allertato subito le forze dell’ordine.

Un incendio in un abitazione, la triste scoperta del ritrovamento del corpo, ormai carbonizzato, di una giovane mamma, Ylenia, di 33 anni.

Il suo corpo, arso dalle fiamme , risulta per metà carbonizzato e persino difficile da riconoscere.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono una fuga di gas, una stufa malfunzionante, ma non si esclude l’ipotesi che non si sia trattato di un incidente, infatti non si esclude che si possa trattare di un caso di femminicidio.

Carla Carro

