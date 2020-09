Raffaele Barone è il nuovo sindaco di San Paolo Bel Sito. Con 1182 preferenze ha battuto il rivale Raffaele Riccio che ne ha totalizzato 1037. Il Movimento 5 Stelle con Michele Nappi ha totalizzato solo 232 voti non riuscendo neanche a far scattare il seggio per i pentastellati.

adsense – Responsive – Post Articolo