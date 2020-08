SAN PAOLO BEL SITO. M5S: “Consulente profumatamente pagato dal Comune, Barone non dia lezioni di stile”

Elezioni a San Paolo Bel Sito, il deputato Iovino: “Assurdo che in un’intervista il candidato primo cittadino si permetta di annunciare ruoli apicali per il suo predecessore”

“Consulente esclusivo in nome e per conto dell’amministrazione in carica, profumatamente e puntualmente remunerato per tutto l’arco di questa consiliatura con parcelle di tutto rispetto, il candidato sindaco di San Paolo Bel Sito Raffaele Barone annuncia, probabilmente in segno di personale gratitudine, che al primo cittadino uscente sarà offerto un incarico apicale. “Sarà il capo”, si lascia scappare con un sorriso malizioso nel corso di un’intervista. Questo è il signore che prova a dare lezioni di stile al Movimento 5 Stelle, che si permette di lanciare strali all’indirizzo della nostra forza politica, l’unica che sta portando avanti un programma fatto di contenuti veri, che mette in campo progetti concreti per il rilancio del territorio. Soprattutto, l’unica che ha proposto una lista con volti nuovi, alternativi ai nomi triti e ritriti di trasformisti e poltronisti della coalizione accozzaglia di Barone e co. Nella quale sono confluiti anche i finti oppositori del Partito democratico cittadino, abili solo nei salti della quaglia, a cominciare dal salto carpiato sul carro dei possibili vincitori”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.

“Questa è gente che accompagneremo alle rispettive abitazioni – conclude Iovino – tenendoli lontano dalla guida di una città paralizzata dai giochi e dalle dinamiche del sistema della vecchia politica. E non consentiremo più giri di nomine e consulenze tra amici degli amici. A queste persone non permetteremo più di mettere le mani sul denaro dei cittadini di San Paolo Bel Sito”.

adsense – Responsive – Post Articolo