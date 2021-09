SAN PAOLO BEL SITO. M5S, Iovino: “Centro per la famiglia, visita Bonetti testimonia attenzione Governo per realtà fondamentale”

Il deputato a margine della visita della ministra Bonetti alla sede di San Paolo Belsito: “Lo Stato si vede attraverso iniziative come questa”

“Il Centro per la Famiglia di San Paolo Bel Sito è diventato, in poco tempo, un riferimento fondamentale non soltanto per il nostro comune, ma per l’intero comprensorio Nolano. La visita di questa mattina della ministra alla Famiglia e alle Pari opportunità Bonetti ha rappresentato un momento che testimonia l’attenzione del nostro Governo a realtà anche piccole, ma che sono di vitale importanza per la valorizzazione dell’individuo all’interno di una comunità. Ringrazio il sindaco Raffaele Barone per aver organizzato e promosso questa iniziativa, che rappresenta uno sprone per fare rete con tutte le associazioni di un territorio al cui interno nessun cittadino debba mai sentirsi messo da parte. Lo Stato si vede anche e soprattutto attraverso realtà come il Centro per la Famiglia”. Così il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, a margine della visita del ministro Elena Bonetti nella sede del centro per la famiglia dell’Ambito territoriale 23.

