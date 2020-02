San Potito Ultra (AV). Gli alunni dell’infanzia e delle primarie accolgono il dirigente scolastico Serpico. Foto e Video

Ieri in una mattinata ventosa nell’ufficio scolastico di San Potito Ultra si è costituito il secondo ufficio di presidenza dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani”. Gli alunni delle sezioni dell’Infanzia e delle classi della scuola Primaria hanno festosamente accolto il dirigente scolastico reggente, il prof. Vincenzo Serpico, con canti e con letture di brani tutti intitolati all’amicizia, al benvenuto, all’accoglienza e al buon lavoro. Molto bello un passaggio di una lettura di un ragazzo della quinta classe che ha parlato di una giornata storica per l’istituto comprensivo. Alla presenza del sindaco di San Potito Ultra, il dottor Nazzaro, alla presenza dell’assessore alla pubblica istruzione, la signora Capone, alla presenza della presidente del consiglio di istituto, la signora Degisi, alla presenza del vicario, il docente Marco Imbimbo c’è stata l’accoglienza del dirigente con un buffet e degustazione. Un momento questo per salutare il dirigente da parte di tutte le componenti, ad iniziare dai genitori per primi che hanno fortemente voluto questo nuovo ufficio di presidenza. Anche la presenza del parroco del paese, don Antonio, è servita per dare alla giornata un taglio particolare. E’ questa una ulteriore possibilità di servizio al territorio, senza togliere nulla agli altri comuni limitrofi, San Potito Ultra, come Manocalzati, devono diventare i poli attrattori tra un dirigente che ama definirsi “il preside della gente”. Tutta la mattinata è sta una mattinata impiantata alla festa e all’accoglienza ed è stata una giornata che sarà sicuramente ricordata nel corso del tempo.





