SAN VITALIANO: Ha vessato la moglie per mesi. 34enne arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti

Ha minacciato e picchiato la moglie con calci e pugni per poi allontanarsi a piedi. Le vessazioni andavano avanti da mesi e la vittima, stufa di subire, ha chiamato il 112. I Carabinieri – quelli della stazione di San Vitaliano e della Sezione Radiomobile di Castello di Cisterna – hanno immediatamente individuato il marito violento in Via Nazionale delle Puglie.

Per l’uomo – un 34enne di Mariglianella già noto alle ffoo – sono immediatamente scattate le manette. E’ ora nel carcere di Poggioreale e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.

