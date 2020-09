SAN VITALIANO. Il Premio Ambasciatore del Sorriso quest’anno sarà targato Pulcinella e premierà le eccellenze .

Nell’auditorium di San Vitaliano (NA) si svolgerà sabato 26 Settembre 2020, a partire dalle ore 18:00, la settima edizione del prestigioso Premio Internazionale “Ambasciatore del Sorriso”, la manifestazione ideata dal vulcanico artista Angelo Iannelli, che ogni anno viene dedicato alle personalità che hanno dato fama alla città di Napoli. Tra la cultura e la solidarietà quest’edizione ricorderá l’icona di Napoli, Pulcinella, che rappresenta la maschera piú importante al mondo, in corsa con prepotenza verso la nomina di Patrimonio Unesco. Un personaggio che si è sempre distinto per il suo impegno sociale e culturale nelle iniziative sociali rivolte alle persone più bisognose per donargli un Sorriso. Il Premio é sempre stato organizzato dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con il Comune di Napoli Assessorato Cultura e Turismo. La serata verrà presentata dallo stesso Angelo Iannelli, Edda Cioffi, Emanuela Gambardella con le modelle Giulia Accardo e Ludovica Masucci. Atteso un parterre di ospiti eccezionali, appartenenti al mondo dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni, alla moda e al cinema, per una serata stellare. La kermesse, come da tradizione, doveva svolgersi nel Cortile Maschio Angioino di Napoli solo a causa dell’allerta meteo non è stato possibile, e alla fine è stata scelta come location l’Autoritorium di San Vitaliano (NA) . Vista la sua valenza socio culturale questa manifestazione è sostenuta da una carovana di patrocini morali con tantissimi enti e comuni importanti: Regione Campania, Esercito Italiano Forze del Sud, Diplomacy Justiz O.N.U., Unicef, Telethon, Diocesi di Napoli, Fondazione Città Della Scienza, Ordine Giornalisti Campania, Conf Esercenti Campania , Associazione Ciro Vive, Il Simposio delle Muse, I. C.C . S.p.a., i Comuni di: Napoli, Salerno, Piano di Sorrento, Somma Vesuviana, Striano, Visciano, Camposano, Brusciano, Saviano, Scisciano, Mariglianella, Serino, Acerra, Casola di Napoli. Donare un sorriso a chi vive momenti difficili, sopratutto in questo momento particolare della Pandemia serve a non “rendere visibili gli invisibili e abili gli inabili”. Tutto ciò è frutto del progetto dell’Ambasciatore del Sorriso dove l’artista poliedrico Angelo Iannelli attraverso una serata all’insegna della cultura e della solidarietà, della spienseratezza e dell’allegria, cerca di donare un sorriso. Durante la serata si alterneranno sul palco vari momenti di premiazioni delle varie sezioni in gara: Poesia, pittura, scultura fotografia e di moda, con l’Accademia Maria Mauro. Protagoniste saranno anche le ballerine con sindrome di down e ragazzi diversamente abili che saliranno sul palco e si esibiranno con coreografie su musica della tradizione classica napoletana. Il prestigioso riconoscimento è stato realizzato dal maestro Domenico Sepe e dall’Associazione Vesuvius. A ricevere l’ambito riconoscimento il Dott. Paolo Ascierto, il magistrato Catello Maresca, lo scultore Lello Esposito, il cantante Pino Mauro, il campione del mondo di Judo Gianni Maddaloni, la banda di Musica Città di Acerra, il regista Nuzzo Alessio Giuseppe, il direttore Museo di Pulcinella Tommaso Esposito, i Pulcinella Abruzzesi, l’antropologo e studioso di Pulcinella Domenico Scafoglio, il maestro burattinaio Adriano Ferraiolo il maestro pasticciere Sabatico Sirica, il noto imitatore Enzo Guariglia, il presidente dell’Union Security Valerio Iovinella e ancora gli imprenditori Pasquale Bruscino ed Enzo Avitabile. La manifestazione sarà trasmessa dai maggiori media televisivi come Capri Event canale 271 Dg terrestre che la trasmetterà in diretta e che riceverà un riconoscimento e dai più importanti mass media regionali e nazionali. Partners: Ciro Poppella, Babà Re Terre Pompeiane, Art Styl di Claudio De Martino, Nausica bellezza e benessere di Rossella Giaquinto, Addobbi floreali Scognamiglio Gennaro e Gioielleria Sogni D’oro di Marigliano. Non ci resta che dare l’appuntamento a sabato 26 ottobre all’insegna dell’arte, della cultura e del mondo del sociale e accogliere i nuovi ambasciatori del sorriso donando un momento di felicità e di sorriso ai meno fortunati nel segno della star de “Pulcinella”.

adsense – Responsive – Post Articolo