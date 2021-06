San Vitaliano, incontro con lo scrittore napoletano Lorenzo Marone. L’iniziativa del comune

Si terrà alle 18.30 di lunedì 21 giugno l’incontro con lo scrittore napoletano Lorenzo Marone a San Vitaliano.

L’iniziativa, che è promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Raimo con l’assessore alla cultura ed alla pubblica istruzione Ivana Mascia, è in programma nella chiesa dell’Immacolata Concezione in via Ludovico Ariosto.

Per l’occasione il noto scrittore, tradotto in 17 paesi e dal 2018 anche direttore artistico della fiera del libro di Napoli “Ricomincio dai libri”, presenterà due suoi testi, “Magari domani resto” e “La donna degli alberi”.

Volumi che l’assessore Mascia nel corso di questi mesi ha “donato” ai suoi concittadini e, nello specifico, alle giovani diciottenni lo scorso 25 novembre in segno di incoraggiamento e speranza nel giorno riservato alla ricorrenza della violenza sulle donne ed in occasione della Giornata mondiale del libro lo scorso 23 aprile.

Due iniziative promosse nell’ambito del “progetto lettura” per avvicinare la comunità alla letteratura e allo studio

“Una grande gioia ritornare in presenza dopo mesi di duro lockdown – spiega l’assessore Mascia – Riprendere le attività, poi, con uno scrittore come Lorenzo Marone, tra i più apprezzati a livello nazionale, è motivo anche di orgoglio. Sicuramente non è stato un periodo facile per ciascuno di noi, lontano dagli affetti ma anche dalle passioni culturali che, quando vengono a mancare, molto spesso generano un vero e proprio decadimento sociale. Ecco perché in questi mesi – aggiunge l’assessore – abbiamo cercato come amministrazione di dare dei segnali di speranza ma soprattutto di incoraggiamento attraverso la donazione di libri che sono, e restano, lo strumento per eccellenza di conoscenza. Ringrazio la Feltrinelli Point di Pomigliano D’Arco con la quale è nata un’ottima sinergia e mi auguro di poter quanto riprendere a pieno regime tutte le nostre attività guardandoci negli occhi così da portare avanti la qualifica di “San Vitaliano, città che legge” ottenuta con grande impegno. Vi aspettiamo lunedì”.

L’incontro si terrà in conformità alle normative anti Covid e l’ingresso sarà consentito rigorosamente in mascherina fino ad esaurimento posti.

