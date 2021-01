San Vitaliano, ritorno in aula “alternato” per gli alunni di scuola media. La decisione del consiglio d’istituto

Ritorno in aula anche a San Vitaliano per gli alunni di scuola media. I cancelli per i ragazzi dell’istituto “Omodeo Beethoven” si riapriranno domani, lunedì 25 gennaio, ed eccezionalmente, in questa prima fase, in modo “alternato” e a cadenza settimanale, con la platea di Scisciano.

La decisione è stata presa all’unanimità dal consiglio d’istituto del plesso su richiesta delle mamme, ed è stata condivisa con la dirigente Rosanna Lembo per consentire anche agli alunni di Scisciano di effettuare alcune lezioni in presenza considerato che le loro aule sono interessate da lavori.

Domani intanto rientreranno gli alunni di San Vitaliano.

“Una ripartenza che, mi auguro, possa rappresentare l’inizio di un nuovo percorso per i nostri ragazzi – spiega il sindaco Pasquale Raimo – È chiaro che la didattica alternata è una soluzione temporanea di cui il consiglio d’istituto ha voluto prendersi la responsabilità e su cui questa amministrazione terrà alta l’attenzione per evitare che possa compromettere il sistema sanitario locale. Intanto mi preme augurare un buon rientro in classe agli alunni e al personale coinvolto nella consapevolezza che faremo sempre tutto il possibile per garantire una scuola sicura e protetta che non dimentica i sentimenti di condivisione ed amicizia”.

