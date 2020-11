San Vitaliano. Violenza di genere: alle neo diciottenni il comune regala il libro di Lorenzo Marone

Un libro per ricordare alle donne la bellezza della vita e del coraggio delle scelte, anche nei momenti tristi. Il testo è uno dei romanzi dello scrittore napoletano Lorenzo Marone, “Magari domani resto” e dalla prossima settimana sarà consegnato a tutte le neo diciottenni di San Vitaliano.

L’iniziativa è dell’assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, Ivana Mascia, che ha deciso di dare un’impronta letteraria alla ricorrenza del 25 novembre legata alla “Giornata della violenza sulle donne”.

Quarantasei nello specifico le ragazze che nel 2020 hanno compiuto, o compiranno nelle prossime settimane, diciotto anni e che si vedranno recapitare direttamente a casa il romanzo.

“Un modo per tenere viva la cultura ma anche la lettura, oggi più che mai grande strumento non solo di conoscenza ma anche di libertà in questo delicato momento storico della nostra vita – dichiara l’assessore Ivana Mascia – In un periodo in cui è vietata ogni iniziativa frontale ed in presenza, il desiderio di evadere anche solo mentalmente prende spesso il sopravvento. Ci si interroga spesso sul futuro perché c’è un bisogno incessante di credere ancora nella vita. Ed è in quest’ottica che ho pensato al libro di Lorenzo Marone che mette in luce tutta la bellezza dell’esistenza con scelte coraggiose e ricche di sentimenti. Un regalo per le giovani – aggiunge Ivana Mascia – che si stanno affacciando alla vita a cui chiedo di non mollare mai, di perseguire i loro sogni senza mai scendere a compromessi e di essere donne libere da schemi. Di non sottovalutarsi mai e di avere rispetto per se stesse perché questa è la prima forma d’amore che devono imparare lungo il loro cammino. Con l’auspicio di poter abbracciare queste giovani quanto prima e – conclude – confrontarci sui grandi temi, magari in comune”.

