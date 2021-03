Presentazione di Ante Danicic alla stampa, il nuovo tesserato della Asd Sandro Abate Five Soccer saluta i tifosi irpini:

“Sono felice di essere qui, darò il massimo e sono a disposizione del Mister e della squadra. Abbiamo un gruppo importante che può lottare per traguardi importanti. Grazie alla Società per aver creduto in me”.

Fonte e foto: Sandro Abate.

