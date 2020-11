1️⃣0️⃣ In segno rispetto verso colui che ha scritto la Storia, per onorare la Memoria del più grande di tutti i tempi #D10S Il #10 merita silenzio e domani non sarà in campo col capitano Massimo Abate.

Questo il post sulla pagina Facebook della Sandro Abate. La scelta è quella di onorare il ricordo di Diego Maradona. Il team avellinese affronterà domani in trasferta la Colormax Pescara.

