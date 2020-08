Sandro Abate. Giunge la firma alla convenzione per l’utilizzo del DelMauro.

Arriva la firma alla convenzione per l’utilizzo del Palasport “Giacomo Del Mauro”. Questa mattina, presso gli uffici di Palazzo di Città, si sono ritrovati i vertici dell’Asd Sandro Abate, con i dirigenti di ramo dell’Ente Comune per la sottoscrizione dell’accordo di utilizzo dell’impianto di Via Zoccolari, per il campionato nazionale di Serie A di calcio a 5.

La firma della convenzione permetterà all’Asd Sandro Abate, di avviare – ad horas – i lavori di adeguamento alla struttura, seguendo un rigoroso cronoprogramma già fissato.

Questa società intende pubblicamente ringraziare, ancora una volta, l’amministrazione comunale di Avellino, per la sensibilità dimostrata e l’impegno profuso affinché questo club potesse tornare a casa e riabbracciare i suoi tifosi.

adsense – Responsive – Post Articolo