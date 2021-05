Sandro Abate. Mister Batista ai saluti.

La Asd Sandro Abate ringrazia Mister Marcelo Batista per l’operato svolto in questa stagione, per l’impegno umano e professionale che non ha mai fatto mancare alla squadra e allo staff, per la vicinanza e l’affetto mostrato nei coinfronti dei nostri tifosi e della città.

Il capitano Massimo Abate ringrazia a nome del club, della squadra e della città il Mister: “Professionista esemplare, uomo dai grandi valori di generosità e rispetto, è stato bello e professionalmente motivante condividere una parte importante del nostro progetto con lui. Mister Batista ha contribuito in maniera importante a far crescere la nostra esperienza. Al Mister i nostri auguri di ogni successo sportivo e personale”.

Marcelo Batista saluta il club, la squadra, la dirigenza, lo staff, i tifosi e la città: “Ringrazio la Famiglia Abate per quanto fatto in questi anni, ringrazio la squadra, lo staff tecnico, la dirigenza i tifosi e la città di Avellino per l’affetto, le emozioni e la stima che mi hanno sempre dimostrato. Auguro alla Sandro Abate ogni fortuna e di raggiungere sempre più ambiziosi traguardi sportivi. E’ stato bello condividere insieme una stagione importante, esperienza che porterò sempre nei ricordi più belli.”

