Sandro Abate. Nella gara del DelMauro di sabato contro Mantova ingresso gratuito per 200 spettatori.

In occasione della prima gara interna di campionato dell’Asd Sandro Abate Avellino, in programma sabato 24 ottobre con inizio alle ore 16.00, presso il Palasport ”Giacomo Del Mauro”, questa società informa dell’apertura dell’impianto fino al raggiungimento di una capienza massima fissata in 200 posti (salvo diverse disposizioni degli organi preposti che dovessero arrivare prima della gara in oggetto).

La Sandro Abate, in un ulteriore sforzo verso la città di Avellino e i suoi tifosi, ha deciso – per la suddetta gara – di consentire l’ingresso gratuito.

Si avvisano i tifosi che vorranno assistere al match, che dalle ore 12.00 di questa mattina – giovedì 22 ottobre, si raccoglieranno adesioni scritte le quali saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero di accessi consentiti.

Le adesioni potranno essere inoltrate entro le ore 18.00 di venerdì 23 ottobre attraverso messaggio privato sulla pagina Facebook del club. Ogni richiesta d’ingresso dovrà essere accompagnata da nome/cognome/numero telefonico. Si chiederà inoltre di sottoscrivere l’Autocertificazione obbligatoria come da Protocollo anti-Covid in vigore. L’ingresso al Palasport sarà vincolato al rispetto di tutte le rigide misure sanitarie imposte.

