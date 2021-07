Sandro Abate. Ufficiale, Gianfranco Angelini è la nuova guida tecnica.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica che la prima squadra è stata affidata alla guida tecnica di Mister Gianfranco Angelini.

Gianfranco Angelini, nato a Roma il 21 luglio 1974, da calcettista è stato tra i portieri che ha scritto la storia del calcio a 5 in Italia, ha vinto con la Nazionale azzurra il Campionato d’Europa nel 2003. Ha debuttato con il Divino Amore poi ha vestito le maglie di Roma RCB, Roma Futsal, Reggio Calabria, Brillante Roma e Finplanet Fiumicino. Da giocatore ha vinto un campionato nella stagione 2000/2001 con Roma RCB. Da allenatore ha guidato il Futsal Isola centrando la promozione in serie A poi la Lazio. La scorsa stagione ha guidato la Todis Lido di Ostia arrivando in semifinale alle Final Eight di Coppa Italia.

Angelini è stato assistente di Alessio Musti sulla panchina della Nazionale Italiana. I guanti di Gianfranco Angelini utilizzati nel campionato d’Europa del 2003 sono stati inseriti nella teca dedicata alla storia dell’Italfutsal al Museo del Calcio di Firenze.

