Sandro Abate. Via alla settimana di preparazione in vista del derby contro il Real San Giuseppe.

È ripresa questa mattina la settimana di preparazione della Sandro Abate Avellino che si è ritrovata al PalaDelmauro per iniziare il lavoro che la condurrà, il prossimo sabato, alla sfida casalinga contro il Real San Giuseppe, secondo derby della stagione.

In programma per oggi una doppia seduta. Mattinata in palestra per Abate e compagni. Nel pomeriggio si continuerà con la parte tecnico-tattica sul parquet.

Regolarmente in gruppo con la squadra Douglas Nicolodi. Lavoro differenziato e terapie per Edu Villalva che prosegue nella fase di riabilitazione per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio della gamba destra.

Domani la settimana di lavoro proseguirà con un’unica seduta pomeridiana ancora al DelMauro.

