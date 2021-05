La Asd Sandro Abate Five Soccer comunica che la squadra successivamente alle dimissioni del tecnico Marcelo Batista è stata affidata temporaneamente a Mister Fabian Lopez, per terminare la stagione sportiva in corso che si concluderà il 30 giugno. La dirigenza della Sandro Abate augura a Mister Lopez buon lavoro.

