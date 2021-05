Sanità, esenzione ticket per malati Covid-19. Borrelli (Europa Verde): “Bene iniziativa Speranza, Regione Campania già attiva su mia istanza”

“Ritengo di straordinaria importanza lo stanziamento di 50 milioni di euro per due anni da parte del ministero per la Salute a copertura della previsione di esami e cure specialistiche gratuiti per i pazienti ospedalizzati Covid-19. Sottolineo, al tempo stesso, che su questo fronte la Regione Campania è già al lavoro sulla base di una mia istanza formulata al Presidente, Vincenzo De Luca, nella quale ho chiesto l’esenzione ticket per i pazienti contagiati dal virus che, come è noto, dopo la guarigione devono sottoporsi a follow-up clinici e prestazioni ambulatoriali per monitorare gli effetti della malattia. Purtroppo il Covid, in molti casi, lascia strascichi pesanti su chi lo ha dovuto combattere con lo sviluppo di nuove e diverse patologie. E’ importante offrire a tutti la possibilità di tutelare la propria salute anche dopo l’emergenza in modo da poter mettere in campo una efficace strategia di prevenzione”. Queste le parole del consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che sul tema ha presentato una richiesta al Presidente della Regione Campania nel mese di marzo 2021.

